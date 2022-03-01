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Doğa turizminde hızla yükselen Kastamonu hedef büyüttü Kastamonu’nun hedefi; turizm potansiyelini 12 ay kullanmak

İHA

Doğa turizminde hızla yükselen Kastamonu hedef büyüttü Kastamonu’nun hedefi; turizm potansiyelini 12 ay kullanmak

Son yıllarda kamu ve özel sektör tarafından turizme yönelik yapılan yatırım ve tanıtım faaliyetleriyle ilgi çekmeyi başaran Kastamonu’nun yurt içi ve yurt dışı ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla seyahat acentelerine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Kastamonu Valiliği himayelerinde yürütülen 2022 Yılı Kastamonu Turizm Tanıtma Faaliyetleri kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda düzenlenen Kastamonu Tanıştırma Turu’na Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı 20 seyahat acentesi katıldı.
Yurt içi ve yurt dışı tur düzenleyen Ankara ve Batı Karadeniz merkezli 20 seyahat acentesinin katıldığı iki günlük programda, Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Yurduntepe Kayak Merkezi’nin yanı sıra Daday Atlı Terapi Merkezi, bölgedeki at ve doğal yaşam çiftlikleri, Kasaba Köyü Mahmutbey Camii ile kent merkezinde bulunan turizm unsurları tanıtıldı.
Etkinliğin ilk gününde Ilgaz Dağı’nda düzenlenen toplantıda Kastamonu destinasyonuna ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun ardından Ilgaz Dağı Milli Parkı Oteller bölgesi ve Yurduntepe Kayak Merkezi’ne bir saha gezisi düzenlendi. Programa katılan acente temsilcileri burada düzenlenen ve “Kastamonu Tam Sana Göre” konsepti ile hazırlanan kış festivaline katıldılar. Akşam ise Doğa Kültür Köyü’nde Kastamonu Valisi Avni Çakır ev sahipliğinde il protokolü ve sektör temsilcileri ile bir araya geldiler.

“Kastamonu 12 ay turizm yapılabilecek potansiyele sahip bir destinasyon”
Kastamonu’yu tanıma ve tanıtmak için şehre geldiklerini belirten acente temsilcisi Adem Ertürk, şunları kaydetti: “Kastamonu’nun tanıtımı amaçlı bölgede bulunmaktayız. Biz, Ilgaz Dağı ve Kastamonu bölgesini seviyoruz. Kış mevsiminin dışında yaz için farklı turizm destinasyonları arayışı içerisindeyiz. Kış turizminin yanı sıra yazın buradaki konaklama, çadır kampı ve ormanı da kullanmak suretiyle Batı Karadeniz’in son destinasyonu olarak bu bölgeyi kullanmak istiyoruz. Gastronomi olarak bu bölge çok iyi. Son dönemde önemli bir varış noktası haline gelen kanyonlarıyla birlikte ormanları ve kış turizmini birleştirerek 12 ay boyunca bu bölgede turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bu bölgede bulunuyoruz. Misafirlerimize Kastamonu bölgesini öneriyoruz. Yakın zamanda bizlerde inşallah farklı turlarla ve destinasyonlarla buralara turlar düzenleyeceğiz. Doğasıyla, dağlarıyla, kanyonlarıyla, Milli Parklarıyla ünlü olan Kastamonu’nun gastronomisiyle, karavan ve çadır kamplarıyla bölgede çok fazla çeşitlilik katmaktadır. O yüzden acenteler olarak bu bölgede bulunuyoruz. Bizlerde farklı turizm destinasyonlarını birleştirerek bu bölgeye katılım sağlayacağız ve burasını daha çok turizme kazandıracağız. Şehrin bu yılki tanıtım kampanyası “Kastamonu Tam Sana Göre” ’yi çok beğendik, biz de yıl boyunca misafirlerimizi “Kastamonu Tam Sana Göre” sloganı ile Bölgeye davet edeceğiz.”

“Kastamonu hem doğasıyla hem de gastronomisiyle ön plana çıkan şehirlerimizden”
Tanıtma Turu kapsamında Kastamonu turizmi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan seyahat acentesi temsilcisi Şebnem Çamkerten ise, Kastamonu’nun son yıllarda turizm noktasında ön plana çıkan şehirlerden bir tanesi olduğunu söyledi.
Çamkerten, “Kastamonu, gelmiş geçmiş Anadolu medeniyetleri içerisinde, coğrafi ve tarihi yapılanması açısından başta gelen şehirlerimizden bir tanesidir. Geçmişten gelen tarihi dokusuyla ipek, baharat ve ticaret merkezi yolları üzerinde önem kazanmıştır. Kastamonu, büyük önem teşkil eden gerek doğası, yeşili, kayak merkezleri ile önemli sporlara ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda yürüyüş parkurları, muhteşem Ilgaz ve Küre Dağları, sahilleri ile İç Anadolu Bölgesi’ne yakın olması nedeniyle önemli şehirlerimizdendir. Kastamonu, cumhuriyet tarihimiz açısından da en önemli şehrimiz olup Atatürk’ün şapka devrimini gerçekleştirdiği ve önemli adımlar attığı şehirdir. Son yıllarda sık sık ismini duyduğumuz Gastronomi yönünde de Kastamonu önemli şehirlerimizden bir tanesidir” dedi.

“Kastamonu’nun tanıtılması ve turizme kazandırılmasını önemsiyoruz”
Kastamonu’nun her yönüyle turizme kazandırılması gerektiğini ve tanıtımının ön plana çıkarılmasını amaçladıklarını belirten Çamkerten, “Ilgaz Dağı ve Kastamonu bölgemiz için birçok bölgede ve ilçede Valiliğimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımız (KUZKA) ve diğer ilgili kurumların birçok emekler ve çabalar yürüttüğünü görmekteyiz. Yerel halkımızın desteğiyle birlikte Kastamonu’nun turizme kazandırılması ve tanıtılması noktasında biz seyahat acentelerinin desteğiyle, TÜRSAB, TUREB ve biz rehberler olarak birçok adımlar atmalıyız. Kastamonu’nun daha da önemli bir konuma getirilmesi için çalışmalar yapmalıyız. Çünkü UNESCO’ya aday olan bir şehirden bahsediyoruz. Kastamonu, tarihi dokusuyla, tarihi Türk mimarisiyle, Osmanlı ve Selçuklu mimarisini taşıyan tarihi evleriyle, medreseleri ve camileriyle, hanları ve hamamlarıyla birlikte önemli bir şehrimizdir Kastamonu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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