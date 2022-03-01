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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesanesinden 39 adet fındık büyüklüğünde taş çıktı

İHA

Mesanesinden 39 adet fındık büyüklüğünde taş çıktı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde idrar yollarında kanama olduğunu fark eden hastanın mesanesinden ameliyatla 39 adet fındık büyüklüğünde taş çıkartıldı. Ameliyatla sağlığına kavuşan hasta, mesanesinden çıkartılan taşları tespih haline getirerek hatıra olarak saklayacağını söyledi.
Kastamonu’nun Daday ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Emin Koray Yücel, idrar yaparken zorlanma ve kanama olduğunu fark edince soluğu Daday Devlet Hastanesinde aldı. Üroloji Polikliniğinde kontrolleri yapılan emin Koray Yücel’in önce böbreklerinde daha sonra yapılan muayenesinde mesanesinde taş olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından ameliyat tavsiye edilen Yücel, eşinin hamile olmasından ötürü ameliyatını erteledi. Eşinin doğum yapmasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat eden Emin Koray Yücel ameliyata alındı. Yapılan 3 saatlik operasyonun ardından Yücel’in mesanesinden 39 adet fındık büyüklüğünde taş çıkartıldı. Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Yücel, gördüğü taşlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yücel, mesanesinden çıkartılan taşları tespih haline getirip hatıra olarak saklayacağını kaydetti.

“Çıkartılan taşları tespih yapıp yeni doğan oğluma hediye edeceğim”
Mesanesinden çıkan taşları tespih haline getirip yeni doğan oğluna hediye edeceğini söyleyen 31 yaşındaki Emin Koray Yücel, “Böbrek taşı diye önceden şikayetim vardı daha sonra bu böbrekte değil mesanede olduğunun teşhis konuldu. Hiçbir ağrım sızım olmadı. Bu kadar da taş beklemiyorduk daha doğrusu. Zaten bir bu kadarı da evde var. Bunları ben düşürdüm. Bu taşlarda hastaneden çıktıktan sonra yeni doğan oğlum var. Ona bir tespih yapıp hatıra olarak ilerde beraber bir anı olarak hatırlayabiliriz. Bu kadar taşı daha doğrusu ben de beklemiyordum. Doktor beyde bu kadar taş olmasına ve ağrı olmamasına o da şaşırdı. Ameliyatla hepsini aldırdık. Şu anda hiç sağlık problemi yaşamıyorum, hiçbir problem yok her şey gayet yolunda. Beni sağlığıma kavuşturan doktorlara ve hastane personeline teşekkür ediyorum” dedi.

“Ameliyatın ardından oğlum, 39 taş ile birlikte bana teslim edildi”
Oğlunun mesanesinden 39 adet fındık büyüklüğünde taş çıkartıldığını anlatan Emin Koray Yücel’in annesi Nermin Yücel ise, “Oğlumun taşlarıyla tanıştırayım sizi. Bugün ameliyat oldu çok şükür sağlığına kavuştu. Bundan 3 ay önce teşhis konuldu. Taş olduğu ameliyat olması gerektiği ama kendisi eşi doğuma yakın olduğu için oğlum kabul etmedi. Bu üç ay içerisinde de daha da çoğaldı taş düşürmeleri, bir bu kadarın yarısı da evde var düşürdükleri ve bana verdikleri. Çok şükür kurtuldu. Hastaneye geldik idrar çıkışında zorlanma oluştu. O yüzden acilen hastaneye geldik, tomografide biraz fazla taş olduğu söylendi. Çok şükür bugün ameliyata girdi, 39 taşla teslim edildi” diye konuştu.
Bu kadar taş açıkçası beklemediklerini ve şaşırdıklarını söyleyen Nermin Yücel, “Bu kadar taşı görünce şaşırdım. Ben bu kadar taş olması ve bu taşların büyüklükleri fazla olması çok şaşırttı bizi doğrusu ama çok şükür doktor beyin sayesinde sağlığına kavuştu oğlum” şeklinde konuştu.

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