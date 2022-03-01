Çöp yüklü tır, alev alev yandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde katı atık transfer istasyonundan yüklediği çöpleri taşıyan tır, alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesinde katı atık transfer istasyonundan yüklediği çöpleri taşıyan tır, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde seyir halindeki iken henüz bilinmeyen sebeple motor kısmından yanmaya başladı. Tır sürücüsü, aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan tırı söndürerek kontrol altına aldı. Olayın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.