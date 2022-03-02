Türkiye’nin en büyük bölgesel fuarı TRADEF, Kastamonu’da gerçekleşecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en büyük bölgesel fuarı TRADEF, Kastamonu’da gerçekleşecek

İHA

Türkiye’nin en büyük bölgesel fuarı TRADEF, Kastamonu’da gerçekleşecek

2124 Eylül 2022 tarihleri arasında Kastamonu’da düzenlenecek olan TürkiyeOrta Doğu Ticaret Fuarı, Orta Doğu ülkelerinden gelecek satın almacılar ile Türk firmaları bir araya getirecek.
Kastamonu Fuarcılık tarafından organize edilecek TürkiyeOrta Doğu Ticaret Fuarı (TRADEF), 2124 Eylül 2022 tarihleri arasında Kastamonu’da Kuzeykent Fuar alanında gerçekleştirilecek. Fuar, kamu kurumlarının yanı sıra turizm, ahşap, bilişim, çevre, enerji, elektrik, eğitim, gıda, inşaat, makine, maden, mimarlık, otomotiv, plastik, sağlık, tarım ve tekstil sektörünün temsilcilerini bir araya getirecek. Fuar kapsamında konuk ülke ve iş geliştirme platformu oluşturulması da planlanıyor. Gerçekleştirilecek etkinlik, Batı Karadeniz’de uluslararası katılımcıların olacağı ilk karma ticaret fuarı olma özelliği taşıyacak.
TürkiyeOrta Doğu Ticaret Fuarı (TRADEF) hakkında bilgilendirmede bulunan İstamonu Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Karadeniz, Kastamonu’nun Batı Karadeniz’in ticaret üssü olmasıyla bölgedeki potansiyelin fark edilmesini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Katar, Kıbrıs, Ürdün, İsrail, Lübnan, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Mısır, Pakistan, Tunus, Cezayir, Libya, Sudan, Fas’tan iş aleminin Kastamonu’da bir araya gelmesini sağlayarak potansiyel sektörlerde karşılıklı ticari adımların atılması öncelikli amacımız. Kastamonu’nun yanı sıra Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Sinop ve Zonguldak illerinin sanayi, ticari, zirai ve turizm faaliyetlerini tanıtma fırsatı bulacakları TRADEF, Batı Karadeniz bölgesinin uluslararası arenada tanıtılması için bir başlangıç” dedi.

“Globalleşen Dünyada ticaretin ve şehirlerin önemi büyük”
TRADEF, Kastamonu’nun yeni ticari bağlantılar hakkında bilgi paylaşımında bulunmak için sempozyumlara da ev sahipliği yapacağını ifade eden Hüseyin Karadeniz, “Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Katar Ticaret Odası’nın iştirakleriyle düzenlemeyi planladığımız ’Globalleşen Dünyada Ticaretin ve Şehirlerin Önemi’ isimli sempozyum yeni pazarların kapısını aralamaya fırsat tanıyacak” diye konuştu.

“Batı Karadeniz yatırımcının ilgisini çekecek alternatif bir pazar olacak"
Batı Karadeniz bölümünün, Türkiye’nin en değerli ormanları, tabiat parkları, su havzaları, tarihi ve turistik alanlarına sahip olduğuna ve Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan firmaların bölgede önemli bir güç meydana getirdiğine işaret eden Karadeniz, tüm bu olanaklara sahip olmasına rağmen bölgenin tanıtım ve sunumdan kaynaklı markalaşmasının önündeki engellere dikkat çekti.
TRADEF’in bölge illerinin kendini ifade edebileceği bir ihtiyaca cevap vermek üzere planlanmış bir fuar olarak tasarlandığının altını çizen Karadeniz, potansiyeli ve sunduğu fırsatların aktarılmasıyla bölgenin yatırımcının ilgisinin de çekileceği alternatif bir pazar olabileceğini kaydetti.

“TRADEF’in uluslararası kimlik kazanmasını hedefliyoruz”
Turizm çeşitliliği, keşfedilmemiş güzellikleri, tarım ve sanayinin birlikte geliştiği ve ekonomiye önemli katkılar sunduğu Batı Karadeniz Bölgesinde mahalli ve yerel idare birimleri, sanayi ticaret odaları, kalkınma ajansları, özel kurum kuruluş ve iş dünyası derneklerinin birlikte hareket edeceği TRADEF’in, Batı Karadeniz adına gerçek bir tanıtım ve iş forumu olma özelliği taşıyacağının altını çizen Karadeniz, “Batı Karadeniz’in büyümesine doğrudan etki sağlaması hedeflenen TRADEF’le yer alacak olan konuk ülke ile iş geliştirme platformu imkanı da oluşturulacak. Sonrasında ise fuarın hem bu bölgelere taşınmasını hem de uluslararası kimlik kazanmasını hedefliyoruz. Böylece fuar hem bölgeye hem de Türkiye ekonomisine katkısını artıracak” şeklinde konuştu.
TürkiyeOrta Doğu Ticaret Fuarını (TRADEF) organize eden İstamonu Fuarcılığın, Türkiye’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kayıtlı fuar düzenleme yetki belgesine sahip 276 firma arasında yer aldığını belirten Karadeniz, Türkiye’nin ilk şehir fuarı KASTEXPO ve ilk bölgesel fuarı BAKAF’ın resmi organizatörlüğünü yaptığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’ya 12 müstakil anaokulu, 5 mobil anaokulu yapılacak
YEREL HABERLER Kastamonu’ya 12 müstakil anaokulu, 5 mobil anaokulu ...
Kastamonu’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da yaban hayvanları için doğaya yem ...
Kaymakcı: “Kastamonu, 20 yılda 20 milyon avroluk AB fonundan yararlandı”
YEREL HABERLER Kaymakcı: “Kastamonu, 20 yılda 20 milyon avroluk AB ...
İHA ekibinden Kaymakam Özen ve Başkan Kavaklıgil'e ziyaret
YEREL HABERLER İHA ekibinden Kaymakam Özen ve Başkan Kavaklıgil'e ...
İnebolu’da jandarma yerli radar sistemiyle denetimlere başladı
YEREL HABERLER İnebolu’da jandarma yerli radar sistemiyle ...
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel kabrinde dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel kabrinde ...
Kastamonu'da 2 katlı binadaki yangını fark eden polisler 5 kişiyi kurtardı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 2 katlı binadaki yangını fark eden ...
Çöp yüklü tır, alev alev yandı
YEREL HABERLER Çöp yüklü tır, alev alev yandı
Doğa turizminde hızla yükselen Kastamonu hedef büyüttü Kastamonu’nun hedefi; turizm potansiyelini 12 ay kullanmak
YEREL HABERLER Doğa turizminde hızla yükselen Kastamonu hedef ...
Mesanesinden 39 adet fındık büyüklüğünde taş çıktı
YEREL HABERLER Mesanesinden 39 adet fındık büyüklüğünde taş çıktı
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçı ...
Öğrenciler, jandarma ile birlikte müzeyi gezdi
YEREL HABERLER Öğrenciler, jandarma ile birlikte müzeyi gezdi
Kastamonu’da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak ...
Kastamonu’da aileler, ‘Malazgirt 1071’ filmini ücretsiz izledi Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu: “Hız kesmeden devam edecek”
YEREL HABERLER Kastamonu’da aileler, ‘Malazgirt 1071’ filmini ...
130 yıllık Türk Ocağı müzeye dönüştürüldü
YEREL HABERLER 130 yıllık Türk Ocağı müzeye dönüştürüldü
Hanönü'de 'forklift operatörlüğü' kursu açıldı
YEREL HABERLER Hanönü'de 'forklift operatörlüğü' kursu açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.