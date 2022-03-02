A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda’yı 30-29 yendi

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta İzlanda ile karşılaşan A Milli Kadın Hentbol Takımı, karşılaşmadan 3029 galip ayrıldı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta İzlanda ile karşı karşıya geldi. Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada A Milli Kadın Hentbol Takımı, maça tutuk başladı. İzlanda’nın oyununa karşılık veremeyen A Milli Kadın Hentbol Takımı, maçın ilk 10 dakikasını 106 geride kapadı. Maçın 20’inci dakikasından sonra oyunun kontrolünü eline alan A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk yarıyı İzlanda karşısında 1615 geride kapadı. İlk yarıda Aslı İskit, 4 gol bularak takımın ve sahanın en skorer ismi oldu. Penaltılarda da topun başına geçen Fatma Küçükyıldız, 4 penaltıyı da gole çevirerek takımına önemli katkıda bulundu.

İkinci yarıya da tutuk başlayan A Milli Kadın Hentbol Takımı, henüz karşılaşmanın başında 3 farkla geriye düştü. Tekrar oyunun kontrolünü eline geçiren ve iyi savunmaya karşılık hızlı ataklarla üst üste goller bulan A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda karşısında skoru eşitleyerek 1818’e getirdi. Aslı İskit ve Betül Yılmaz’ın ikinci yarıda etkili oyunu karşısında ikinci yarının 23. dakikası 2727 eşitlikle geçildi. Taraftarın da büyük desteğiyle son dakikaları daha iyi oynayan ve İzlanda’ya gol şansı tanımayan A Milli Kadın Hentbol Takımı, sahadan 3029 galip ayrılarak büyük avantaj elde etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 6 Mart Pazar günü deplasmanda yine İzlanda Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir Salonu’nda karşılaşacak. Mücadele TSİ 19.00’da başlayacak.



“Kastamonu bize uğurlu gelmeye devam ediyor”

A Milli Kadın Hentbol Takımının ilk başlangıçta biraz tutuk başladığına işaret eden Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, şunları kaydetti: “Hatta seyircimiz bile biraz maça tutuk başladı. Ama ilk dakikalardan itibaren sahada çok ciddi bir mücadele vardı. Seyircimizde takımla birlikte mücadeleyi devam ettirdi. Daha sonra seyircimiz müthiş bir şekilde takımımıza destek oldu. Karşılaşma boyuncu ilk öne geçtiğimiz anda maçı da kazandık. Kızların büyük başarısı, teknik ekibi kutluyorum. Bu galibiyet kızların ve Kastamonu seyircisinin galibiyeti. Kastamonu bizlere uğurlu gelmeye devam ediyor. Ben boşuna söylemiyorum. Kastamonu bir hentbol şehri. İnşallah önce İzlanda’da İzlanda maçını kazanmaya çalışacağız. Sonrasında da tekrar Kastamonu’daki Sırbistan maçına konsantre olacağız.”

Karşılaşmayı tribünden izlemenin çok zor olduğunu anlatan Kılıç, “Ama ben kızlarıma sonuna kadar çok güveniyorum, sahada çok iyi mücadele ettiler. Takım gibi oynadılar. Gözlerinden öpüyorum hepsinin. Hepsini tebrik ediyorum. Bize, Türkiye’ye, hentbol camiasına ihtiyacı olan bir galibiyeti armağan ettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkürler” ifadelerini kullandı.



“Oyuncularımızın direnci ve seyircimizin desteğiyle bu karşılaşmayı kazandık”

Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Çelik de, “Atmosfer çok güzeldi. Öncelikle Kastamonu halkına teşekkür etmek istiyorum. Biz bu maçı oyuncularımızın direnci ve seyircimizin desteği sayesinde bence kazandık. Çok güzel bir maçtı. Takımımız geriye düşse bile hiçbir zaman demoralize olmadı. Her zaman ileriye bir adım daha atmak için çok çaba sarf ettiler. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Bu tecrübeli oyuncuların faydasını bizler maç içerisinde farkını gördük. Ben tüm oyuncularımıza, teknik ekibe, tüm Kastamonu halkına ve seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok güzel bir sonuç oldu. İnşallah önümüzdeki maçlarda da aynı şekilde galibiyetler görmek dileğiyle” şeklinde konuştu.



“Seyircimizin desteği mükemmeldi”

Milli Oyuncu Fatma Küçükyıldız ise, “Gerçekten bugün çok güzel bir zafer kazandık. Seyircimizin desteğiyle birlikte gerçekten karşılaşma inanılmazdı. Seyircimiz bizlere çok büyük katkıda bulundular. Zor bir maçı geride bıraktık, önümüzdeki maçlarda daha da iyi olmaya çalışacağız” dedi.

İzlanda karşısında 2 puan almanın önemli olduğuna dikkat çeken Küçükyıldız, “Eve iki puan ile dönmek büyük mutluluk, inanılmaz bir galibiyetti ve gerçekten mutluyum. Ailem gerçekten maçı izlediklerinde benimle gurur duyacaklardır. Hem benimle hem de bütün takımla gurur duyacaklardır. Herkes böyle bir galibiyet aldığımız için mutlu” diye konuştu.

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