Kastamonu'da eğitime kar engeli

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA) KASTAMONU İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kastamonu merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime bugün ara verildiğini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Merkez Gürkan YILMAZ

2022-03-03 07:00:07



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