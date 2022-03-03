Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince öğrencilere madde bağımlılığı eğitimi verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personele madde bağımlılığı ile mücadele eğitimi verildi. Üniversite yönetiminin talebi doğrultusunda polis ekipleri tarafından verilen eğitimde madde bağımlılığı, bağımlı olan kişilerin özellikleri, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve yasal işleyişleri ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.