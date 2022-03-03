“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi devam ediyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, toplam 307 katılımcıya “En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu seminer düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle eğitimler tekrar başladı.. Bu kapsamda kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarından oluşan 142’si anne ve anne adayı olmak üzere toplam 307 katılımcıya proje kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.

Ekipler, anne ve babalara “Sizlerin yetiştirmiş olduğu fidanların başkalarının soldurmasına izin vermeyin” sloganı ile Kastamonu’da hedefin uyuşturucuya ‘hayır’ diyebilen bir toplum inşa etmek olduğunu kaydetti.

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