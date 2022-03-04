Kastamonu’da 301 köye ulaşım sağlanamıyor

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Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 301 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kastamonu’da dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sebebiyle yolu kapanan merkez ilçesine bağlı 79, Ağlı ilçesinde 6, Araç ilçesinde 60, Azdavay ilçesinde 4, Bozkurt ilçesinde 4 Cide ilçesinde 13, Çatalzeytin ilçesinde 15, Daday ilçesinde 25, Devrekani ilçesinde 8, Doğan yurt ilçesinde 5, İhsangazi ilçesinde 6, İnebolu ilçesinde 4, Küre ilçesinde 24, Pınarbaşı ilçesinde 10, Seydiler ilçesinde 2, Şenpazar ilçesinde 7, Taşköprü ilçesinde 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Toplam 3 bin 121 kilometre köy yolunun ulaşıma kapandığı Kastamonu’da, Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 23 saat esasına göre köy yollarının açılması için çalışma yapıyor.

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