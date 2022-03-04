TÜRSAB’tan Kastamonu’ya gastronomi ziyareti

Türkiye Seyahat Acenteler Birliği Gastronomi İhtisas Başkanlığı heyeti, 67 Mart 2022 tarihleri arasında Kastamonu’da inceleme ziyaretlerinde bulunacak.

Kastamonu Valiliği himayesinde yürütülen 2022 Yılı Kastamonu Turizm Tanıtma Faaliyetleri Gastronomi Eylem Planı (20212023) kapsamında Kastamonu UNESCO Masası ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda, Türkiye Seyahat Acenteler Birliği (TÜRSAB) Gastronomi İhtisas Başkanlığı heyeti 67 Mart 2022 tarihleri arasında Kastamonu’yu ziyaret edecek.



İki gün boyunca Kastamonu gastronomisini inceleyecekler

TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın’ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kastamonu ziyaretine, TÜRSAB ihtisas üyeleri eşlik edecek. Heyet ziyaret kapsamında, bilgilendirme sunumunun ardından, kent merkezinde deneyim odaklı bir gastronomi gezisi gerçekleştirecek. Heyet ziyaretin son günü 7 Mart Pazartesi ise il protokolü ve akademisyenler ile bir araya gelecek.

Kastamonu Turizm Tanıtma Faaliyetleri kapsamında KUZKA tarafından TÜRSAB’a bağlı 20 seyahat acentesine yönelik 2627 Şubat tarihlerinde düzenlenen Kastamonu tanıştırma turu sonrası, bu hafta sonu TÜRSAB Gastronomi İhtisas Komitesi Başkanlığı ziyareti yapılacak. Mayıs ayında Gastronomi acentelerine, Haziran ayında ise doğa turu yapan acentelere yönelik tanıştırma turları gerçekleştirilecek.

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