Kastamonu’daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda metamfetamin, esrar ve bonzai maddesi, ecstasy hap, reçeteye tabi hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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