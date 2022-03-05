Kastamonu’da eriyen kar heyelana sebep oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde eriyen kar suları sebebiyle Kuzluk köyünde yol çöktü.

Kastamonu’da önceki gün etkili yağış sonrasında eriyen karlar, heyelana sebep oluyor. Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Kuzluk köyü yolunda eriyen kar sebebiyle yol çöktü. Birçok köyün bağlantısını oluşturan yolun çökmesi sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Vatandaşlar, yolun daha da kötüleşmeden çözüm bulunmasını ve en yakın sürede onarılmasını talep ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.