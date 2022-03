Seyahat acenteleri Kastamonu’daki at çiftliklerine hayran kaldı

2022 Yılı Kastamonu Turizm Tanıtma Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Kastamonu Tanıştırma Turu’na katılan seyahat acenteleri, doğa turizmiyle öne çıkan Daday ilçesindeki doğal yaşam çiftliklerine hayran kaldı.

Kastamonu’nun yurt içi ve yurt dışı ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla 2022 yılında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından seyahat acentelerine yönelik planlanan Kastamonu Tanıştırma Turları’nın ilkine Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı 20 seyahat acentesi katıldı. Etkinlikte Kastamonu’nun Daday ilçesinde atlı turizm merkezleri ile bazı tarihi ve turistik yerlere inceleme gezileri yapıldı.

Yurt içi ve yurt dışı tur düzenleyen Ankara ve Batı Karadeniz merkezli seyahat acentelerinin katıldığı iki günlük programda, Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Yurduntepe Kayak Merkezi’nin yanı sıra Daday Atlı Terapi Merkezi, bölgedeki at ve doğal yaşam çiftlikleri, Kasaba Köyü Mahmutbey Camii ile kent merkezinde bulunan turizm unsurları tanıtıldı. Bu kapsamda Daday At ve Doğal Yaşam Çiftlikleri Bölgesi’ni ziyaret eden acente temsilcileri, Daday ilçesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle turizme kazandırılan Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Kastamonu başta olmak üzere Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Sinop ve Zonguldak illerini kapsayacak şekilde engellilerin, özel eğitim öğrencilerinin, şiddete maruz bırakılan bireylerin ve gazilerin tam donanımlı hizmet alabildiği atlı terapi merkezini gezen TÜRSAB üyesi seyahat acente temsilcileri, gezi ve incelemeleri sırasında ilgililer tarafından turizm sektörüne yönelik faaliyetler anlatıldı. Ardından at biniciliği deneyimi kapsamında Daday’daki sektör temsilcileri ile buluşan acente temsilcileri, dünya miras listesine aday olan Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii’ni de ziyaret etti. Acente temsilcileri Kastamonu tanıştırma turunu, şehir merkezinde Nasrullah Meydanı ve Camii, Münire Sultan Medresesi, Saat Kulesi ve Vedat Tek Kültür Merkezi ile Şapka Müzesi ile tamamlayarak şehirden ayrıldı.



“Otistik, duyma ve görme engelli bireylerde atlı terapi ile ciddi ilerlemeler kaydettik”

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın finansman desteğiyle Kastamonu’ya kazandırılan Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Merkezi’nin Antrenörü Heymen Kurşunmaden, “Biz burada tesislerimizde atlı terapi ve modern binicilik faaliyetleri yürütüyoruz. Plan ve programımız bu şekilde. Atlı terapi ile ilgili pilot öğrencilerimiz de vardı. Bu öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalarda özellikle otistik, duyma ve görme engelli bireylerde çok olumlu sonuçlar aldık. Özel eğitim öğretmenlerimizle birlikte, konuşamayan çocuklarımıza belirli kelimeleri söyleyebilme yetisi kazandırdık. Modern binicilik kısmında ise mesela görme engelli bir bireyimiz, atçılığın kademeleri olan belli başlı, süratli dörtnal dediğimiz atın biraz daha hızlı olan kısımlarına ulaştık. Tamamen görme engelli bir bireyimiz süratli dörtnal dediğimiz atın biraz daha hızlı olan kısımlarına ulaştı ve dörtnala geçti. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çoğu Avrupa’dan olmak üzere farklı ırklardan 8 atımız var. Biri kapalı diğeri açık olmak üzere 2 manejimiz ve bir de ziyaretçilerimize hizmet veren restoranımız var. Restoranlarımız manejlerimizin hepsini görecek şekilde yapılmıştır. Alanımız 10 at kapasitesine sahiptir” dedi.



“Atlarla birlikte olmak bana inanılmaz mutluluk verdi”

Doğal yaşam çiftlikleri hakkında gözlemlerini anlatan seyahat yazarı Yaprak Gürdal ise, “Kastamonu’ya daha önce gelmiştim burada olmak çok güzel. Şimdi Daday’dayız, at çiftliklerini geziyoruz. Burası gerçekten inanılmaz enerjisi olan bir yer. Atlar ile terapi yapıldığını, atların insanları ne kadar etkilediğini anlattılar. Böyle bir yerde yaşamak da çok mutluluk verici. Tur organizatörü, tur acentesi arkadaşlarımın da buraya tur organize edeceğine inanıyorum. Burası gerçekten gelenleri etkileyen bir yer, burada bulunmak çok güzel” diye konuştu.

Şehir olarak Kastamonu’yu çok sevdiğini de dile getiren yazar Gürdal, “Açıkçası daha önce Daday’a gelmemiştim. Burada atlarla birlikte olmak bana inanılmaz mutluluk veriyor. Burada atlarla 5 dakika tur atabilmek beni çok mutlu etti, eminim ki buraya terapiye gelmek çok daha farklı olacaktır. Bu yüzden burayı herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

