Ilgaz Dağı’nda yoğunluk yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ilgaz Dağı’nda yoğunluk yaşanıyor

İHA

Ilgaz Dağı’nda yoğunluk yaşanıyor

Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, kayak tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.
“Ilgaz sen Anadolu’nun bir yüce dağısın” dizeleri ile şarkılara konu olan, Kastamonu ve Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı, kayak merkezleri ile vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu da kayak yapmak ve karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, Ilgaz Dağı’na yoğun ilgi gösterdi. Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Yurduntepe Kayak Merkezine akın etti. Vatandaşlar kayak merkezinde kayak yapıp kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

“İkinci gelişimiz, burayı seviyoruz”
Ailesi ile birlikte kar tatili yapmak için İstanbul’dan geldiklerini söyleyen Evrim Kocabaş, Ilgaz Dağı’nı sevdikleri için tercih ettiklerini belirterek, "İkinci gelişimiz, burayı seviyoruz. Hava kötü, sis bastı" dedi.

“Geçen sene memnun kaldığımız için tekrar geldik”
Daha önce geldiklerinde memnun kaldıkları için ikinci kez Ilgaz Dağı’na geldiklerini ifade eden Naz Kocabaş ise, “Bizim de ikinci gelişimiz. Geçen sene memnun kaldığımız için tekrar geldik. Bugün şansımıza hava biraz sisli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyahat acenteleri Kastamonu’daki at çiftliklerine hayran kaldı
YEREL HABERLER Seyahat acenteleri Kastamonu’daki at çiftliklerine ...
Sahilden kontrolsüzce alınan deniz kumu, ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Sahilden kontrolsüzce alınan deniz kumu, ekipleri ...
TR82 bölgesi kadın istihdamında ikinci sırada
YEREL HABERLER TR82 bölgesi kadın istihdamında ikinci sırada
Kastamonu’da eriyen kar heyelana sebep oldu
YEREL HABERLER Kastamonu’da eriyen kar heyelana sebep oldu
Kar sularının bozduğu yollarını kendi imkanlarıyla düzelttiler
YEREL HABERLER Kar sularının bozduğu yollarını kendi imkanlarıyla ...
Kastamonu’da yoğun kar yağışının kapattığı 281 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da yoğun kar yağışının kapattığı 281 köy ...
Kastamonu’daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu’daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Diyabetli 70 çocuğa sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtıldı Proje Kastamonu'daki diyabetli çocuklara umut oldu
YEREL HABERLER Diyabetli 70 çocuğa sensörlü şeker ölçüm cihazı ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma hutbesinde madde bağımlılığına dikkat çekti Erbaş: “Bağımlılık, insan onuruyla bağdaşmayan hastalıktır”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma hutbesinde madde ...
Tosya’daki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Tosya’daki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı
TÜRSAB’tan Kastamonu’ya gastronomi ziyareti
YEREL HABERLER TÜRSAB’tan Kastamonu’ya gastronomi ziyareti
2 milyonluk vurgunun 16 zanlısı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 2 milyonluk vurgunun 16 zanlısı serbest bırakıldı
Kastamonu’daki okullarda eş zamanlı tatbikat
YEREL HABERLER Kastamonu’daki okullarda eş zamanlı tatbikat
Engelli bireyler ve ailelerinin buluşmasına kar engeli
YEREL HABERLER Engelli bireyler ve ailelerinin buluşmasına kar ...
2 milyon liralık vurgun yapan örgüt üyeleri, jandarmanın operasyonuyla yakalandı Kastamonu merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER 2 milyon liralık vurgun yapan örgüt üyeleri, ...
Kastamonu’da 301 köye ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da 301 köye ulaşım sağlanamıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.