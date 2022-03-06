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"Heyemola-Çılgın İnebolulular" belgeseli Dize Film Festivali finalinde izleyiciyle buluşacak

İHA

"Heyemola-Çılgın İnebolulular" belgeseli Dize Film Festivali finalinde izleyiciyle buluşacak

Kastamonu’nun 100 yıllık bir kahramanlık hikayesini konu alan "HeyemolaÇılgın İnebolulular" belgeseli, Gaziantep’te düzenlenecek Dize Film Festivali’nin finalinde izleyiciyle bulaşacak.
İstiklal Madalyalı İnebolu ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Yönetmen Yılmaz Kıvanç ve ekibi tarafından çekimi yapılan "HeyemolaÇılgın İnebolulular" belgeseli, Dize Film Festivali’nin ön jüri değerlendirmesinden geçerek finale yükseldi. Kalıcı bir eser olarak kayıtlara geçen ve arşivlere kazandırılan belgesel, 1419 Mart tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek ‘Dize Film Festivali’nde izleyici karşısına çıkacak.
Milli Mücadele sürecinde gemilerle İnebolu’ya gelen, buradan da ilçe kayıkçıları ve halkın büyük gayret ve fedakarlıklarıyla cepheye ulaştırılmasını konu alan “HeyemolaÇılgın İnebolulular” belgeseli, yönetmen Kıvanç ile 180 kişilik oyuncu kadrosunun da İnebolulu olması nedeniyle yüzde yüz yerli bir yapım olma özelliği taşıyor.
Filmle ilgili konuşan Yönetmen Yılmaz Kıvanç, ‘yiğit İnebolu’nun kahramanlık öyküsünü tüm dünyaya göstermek ve duyurmak istediklerini ifade etti. Devlet desteğiyle çekilen belgeselin yönetmen ve oyuncu kadrosunun tamamının İnebolulu olduğunu ve bu açıdan da eserin ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Kıvanç, “180 kişilik bir oyuncu kadrosunun tamamen gönüllü bir şekilde büyük bir heyecanla kamera karşısına geçtiği ve tarihi canlandırdığı bir filmden bahsediyoruz. 7’den 70’e herkese de İnebolu’nun İstiklal Mücadelesi'ndeki kahramanlıklarını izletmek, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurmayı istiyoruz” dedi.
İlk gösterimin 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü’nün 100. yılında ilçedeki galada yapıldığını söyleyen Kıvanç, “İlk gösterimin ardından İstanbul Esenler'de yaptığımız gala gecesinde, Malatya ve Kayseri’deki film festivallerinde, İnönü Üniversitesi Film Festivali’nde izleyicinin karşısına çıktık. 12 Mart’ta İstiklal Marşı’mızın kabulü kapsamında düzenlenecek olan etkinliklerde izleyicimizle buluşacağız. Son olarak 1419 Mart’ta Gaziantep’teki festivalde final heyecanını yaşayacağız” diye konuştu.

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