İstanbul’dan Kastamonu’yu uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı

İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul’dan Kastamonu’ya piyasaya sürmek üzere uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, H.A., E.E. ve S.Z. isimli şahısların bulunduğu 06 FN 7605 plakalı kiralık aracı yol kontrolleri sırasında durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeği Termal tarafından yapılan aramada 310 gram metamfetamin ve 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.A., E.E. ve S.Z. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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