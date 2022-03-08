4 ilde DEAŞ operasyonu: 10'u yabancı uyruklu 20 gözaltı

Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10'u yabancı uyruklu 20 şüpheli, gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı tespit edilen 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kastamonu merkezli İstanbul, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10'u yabancı uyruklu 20 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2022-03-08 13:38:22
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