4 ilde DEAŞ operasyonu: 10'u yabancı uyruklu 20 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10'u yabancı uyruklu 20 şüpheli, gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı tespit edilen 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kastamonu merkezli İstanbul, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10'u yabancı uyruklu 20 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2022-03-08 13:38:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.