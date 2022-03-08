Erken doğan buzağıya evlerinde bebek gibi bakıyorlar

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşayan bir çift, erken doğan ve doğum sırasında annesi ölen buzağıya evde bebek gibi bakıyorlar.

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Kuşbaşı köyü Mucca Mahallesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Necmi ve Hüsniye Soy çiftinin beslediği inek, 4 gün erken doğum yaptı. Erken doğması sebebiyle ayakta durmakta güçlük çeken buzağıya aile evlerinde bakmaya karar verdi. Sezaryen doğum sırasında annesi telef olan buzağı, leğene yün yatak konularak içine yatırıldı. Aile, annesiz kalan buzağıya bebek gibi bakıyor. Biberonla beslenen buzağı evin neşesi olurken, sevimli halleri ile dikkat çekti.

İlçede hayvancılık yapan Necmi Soy, buzağının erken doğduğu için yürüyemediğini ve bu nedenle evde bakmaya karar verdiklerini söyledi. Buzağının annesinin doğum sırasında vefat ettiğini ve bu yüzden çocukları gibi sevdikleri buzağıya büyüyene kadar bakacaklarını ifade eden Soy, “Buzağının doğum sırasında annesi öldü. Bizde bakmak için eve aldık. Biberonla çocuk gibi buzağımıza bakıyoruz” dedi.

Hüsniye Soy ise, buzağıya çocukları gibi baktığını belirterek, “Annesi doğumda öldüğünden dolayı aynı bizim çocuğumuz gibi oldu. Çok seviyoruz. Yürümek istiyor ama dengesini sağlayamıyor. Biberonla besliyoruz durumu iyiye gidiyor” diye konuştu.

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