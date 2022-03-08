Otobüsün çarptığı domuz, telef oldu

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Kastamonu’nun Cide ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün çarptığı domuz, telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Cide ilçesinden İstanbul’a sefer yapan yolcu otobüsü, İnpiri mevkiinde aniden yola çıkan domuza çarptı. Tekerin altında kalan domuz, olay yerinde telef oldu. Yaşanan kazada yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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