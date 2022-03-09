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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde köylüler tarafından ölmek üzereyken bulunan vaşak, tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çifter köyünde, ormanlık alanda gezen köylüler tarafından ölmek üzereyken bulunan vaşak, Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim dildi. Tedavi altına alınan vaşağın enfeksiyon sebebiyle hastalandığı tespit edildi.

İlk müdahalesi yapılan vaşak tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanması için Sinop Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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