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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 milyonluk yatırımla öğrenciler hem öğrenecek hem de üretecek

İHA

2 milyonluk yatırımla öğrenciler hem öğrenecek hem de üretecek

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesinde 2 milyon TL'lik yatırımla alınan makinelerle, öğrenciler uygulamalı eğitim alacak.

Tosya Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi marangozhane bölümüne 2 milyonluk makine yatırımı yapıldı. Satın alınan makinelerle öğrenciler, marangoz bölümünde üretim yaparak eğitim alacak. Alınan makineler düzenlenen programla tanıtıldı. Düzenlenen programa Tosya Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamları katıldı. Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, Milli Eğitim Bakanlığının destekleri ile döner sermaye kapsamında alınan makinelerin bölgede eğitim veren okullarda bir ilk olduğunu belirtti.

"Çok ciddi çalışmalara başlamış bulunmaktayız"
Öğrencilerin iş başında eğitim alabileceklerine değinen Demirci, “Bakanımız Mahmut Özer’in 'Meslek lisesi, memleket meselesi' sözü doğrultusunda, ülke olarak üzerine atılan ölü toprağından silkinerek yeniden canlanması amacıyla Bakanımız başkanlığında çok ciddi çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin eğitimi iş başında alarak işi öğrenmeleri, onların geleceği açısından son derece önemli bir konum arz etmektedir. Biz de bu nedenle 2 milyon liralık makine parkuru ile bir yatırım yaparak gençlerimizin ve öğrencilerimizin işi öğrenmeleri, makineleri öğrenmeleri, bu makinelerde kullanılan bilişim sistemlerini öğrenmeleri için yola çıkmış bulunmaktayız" dedi.

"Bizleri desteklesinler, bizi çalıştırsınlar"
Alınan makineler sayesinde öğrencilere verilen eğitimin daha etkili olacağını vurgulayan Demirci, "Elimizden ne gelirse işverenlerimizin aradıkları özellikte eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Lütfen işverenlerimiz de bu konuda bizleri desteklesinler, bizi çalıştırsınlar. Biz çalışmak için buradayız. İşverenlerden iş istiyoruz. Bize yol göstersinler, biz de öğrencilerimizi o yolda yetiştirmeye gayret edelim. Tosya Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nden mezun olan bir öğrenci, iş için gittiği zaman o işveren hemen iş vermelidir. Biz hiçbir esnafımız veya iş verenimize rakip olabilmek veya iş hayatını etkilemek gibi bir amaç ve düşünce ile bu makineleri almadık. Amacımız aldığımız bu makinelerde öğrencilerimizi öğretmen olarak yetiştirmek ve sizlere kalifiye birer eleman olarak hazırlamaktır" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslek liselerine önem verdiğini ve desteklediğini belirten Kaymakam Özen ise, "Bu okullardan mezun olan öğrencilerin yarın bu işin ehli ve bu işi bilen biri olarak daha iyi iş fırsatı bulması sürecinde tercih noktası olacağı inancındayım" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmalar sonrası öğretmenler tarafından yeni alınan makineler hakkında davetlilere bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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