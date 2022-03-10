Suç makinesi hırsızı karda bıraktığı ayak izleri ele verdi Babasının oto tamirhanesine bırakılan araçla hırsızlık yapan şahıs JASAT’tan kaçamadı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir şahıs, babasının oto tamirhanesine tamir edilmesi için bırakılan aracı kullanarak girdiği dükkânı soydu. Ekiplere yakalanmamak için ormana kaçan suç makinesi şahıs, Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından karda bıraktığı ayak izleri takip edilerek yakalandı.

Olay, Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Uğurlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir dükkândan bin TL para, çok sayıda sigara ve 60 litre benzin çalındı. Durumu fark eden dükkân sahibi D.Y.’nin (50) ihbarı üzerine, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, olayı gerçekleştirilen şahsın E.S. (40) olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili araştırmalarını derinleştiren JASAT ekipleri, E.S.’nin babasının oto tamirhanesine tamir edilmesi için bir vatandaş tarafından emanet edilen araçla hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.



Karda bıraktığı ayak izlerini takip ettiler

Jandarma ekipleri, şahsın kullandığı aracı takibe aldı. Şahıs, kendisini durdurmak isteyen ekipleri fark edince araçla kaçmaya başladı. Şahsın kullandığı araç DoğanyurtCide Karayolunda jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan inen şahıs, ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. Ekipler karda bıraktığı ayak izlerini takip ederek yerini tespit ettikleri E.S.’yi saklandığı metruk bina içerisinde yakaladı.



Suç makinesi hırsız tutuklandı

Şahsın bırakarak kaçtığı araçta arama yapan ekipler, D.Y.’nin dükkânında çalınan çok sayıda sigarayı ve benzini ele geçirildi. E.S.’nin evinde yapılan aramalarda da çalınan sigaraların bir kısmına ulaşıldı. Gözaltına alınan E.S.’nin daha önce de Kastamonu’nun sahil kesimindeki birçok iş yerinden hırsızlık yaptığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi. Şahıs, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.