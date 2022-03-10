Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 0,61 gram kubar esrar 2 bin 800 adet reçeteye tabi hap, 48,55 gram metamfetamin, 21,40 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltın alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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