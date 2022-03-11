Yardımcı olmak için satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı, 12 bin lirasından oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yardımcı olmak için satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı, 12 bin lirasından oldu

İHA

Yardımcı olmak için satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı, 12 bin lirasından oldu

Kastamonu’da esnaflık yapan vatandaşın, iş yerine gelen bir şahsa yardımcı olmak için 12 bin TL'ye satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı. IMEI adresi kapanınca telefonun çalındığı olduğunu anlayan vatandaş, 12 bin TL zarara uğradı.
Kastamonu’da esnaflık yapan Cengizhan Elçi, birkaç gün önce işyerini kapatmak üzereyken dükkanına bir müşteri girdi. Dükkana gelen gelen S.K., zor durumda olduğunu ve Ankara’ya gitmek istediği için cep telefonunu satmak istediğini söyledi. Şahsa yardımcı olmak isteyen Elçi, telefonun IMEI adresini kontrol ederek piyasa değeri 16 bin TL olan cep telefonunu 12 bin liraya satın aldı. Cengizhan Elçi, aynı zamanda faturası olmayan telefonu satın aldığını kanıtlayabilmek için müşterisine bir kağıda imzada attırdı. Ertesi gün işyerine gelen Cengizhan Elçi, kullanmak istediği telefonun IMEI adresi kapandı. Bir süre araştırma yaptıktan sonra telefonun çalıntı olduğunu öğrenen Cengizhan Elçi, işyerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken telefonu satın alan Elçi, "Faturasız hiçbir ürünü satın almayın" çağrısında bulundu.

Çalıntı telefonu sattığı anlar kamerada
Elçi'nin telefonu satın aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, telefonu satmak isteyen şahsın iş yerine geldiği ve bir süre Elçi ile sohbet ettiği görülüyor. Daha sonra telefonu kontrol eden Elçi, telefonu satın alarak 12 bin TL para ödüyor.

“Yardım etmek isterken 12 bin lira paramı kaybettim, zor durumdayım”
Satın aldığı telefonun çalıntı çıkması üzerine 12 bin lira zarara uğradığını söyleyen Cengizhan Elçi, “Yakın bir zamanda akşam saatlerinde dükkanı kapatmak üzere iken bir şahıs dükkanıma gelerek piyasada 16 bin lira olan kapalı kutu, sadece üstü açılmıştı. Bu telefonu satmak istediğini söyledi. Bizde yardımcı olalım dedik ve bir iki arkadaşa telefonun fiyatını sorduk. Satmak istediği fiyatın 12 bin lira olduğunu söyledi. Ben, IMEI’sini de kontrol ettim, herhangi bir şeyi yoktu. Kutusuyla birlikte telefonun faturasını sordum, faturasının daha kesilmediğini ve yarın geleceğini söyledi. Bana acilen para lazım, Ankara’ya gitmek gerekiyor dedi. Yani konuşmalarıyla bize biraz güven verdi. Ayriyeten satın aldığıma dair kendisine bir kağıt imzalattım. Daha sonra ertesi gün beni aradılar ve telefonun çalıntı olduğunu söylediler. Kastamonu’da burada bir bayiden çalıntı olduğunu ve IMEI adresinin kapanacağını söylediler. Bende bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundum. Sonra dükkanıma polisler geldi. Telefonu teslim edip, bize telefonu satan şahıs hakkında şikayetçi olduk. Arkadaşın daha öncesinde de buna benzer hırsızlık suçları olduğunu öğrendim. Şu anda çok mağdur durumdayım. Paramız gitti, 12 bin lira kaybettim. Şahısta halen yakalanmadı” dedi.

“Kesinlikle faturasız malzeme almayın”
Şahıs hakkında şikayetçi olduğunu belirten Elçi, “Şahsın telefonunu birisinden buldum ve telefonla aradım. Telefonla görüştüğüm şahıs akşam vakti karakola giderek teslim olacağını söyledi. Polisleri bu telefon konuşmamı söyledim, onlarda şahsı yakalamak üzere olduklarını belirttiler. Ama son durum hakkında hiçbir bilgim yok. Ama mağduruz, bizim işimizin uzun süreceğini tahmin ediyorum. Nasıl çözülecek, nasıl olacak şu anda hiç bilmiyorum” diye konuştu.

"Karakola giderek teslim olacağını belirtti"
Telefonu satan şahsa ulaştığını ama parasını alamadığını söyleyen Elçi, “Olayın ardından şahısla telefonla yaptığım görüşmede Ankara’da olduğunu ve karakola giderek teslim olacağını belirtti. Ondan sonra telefonu kapattı. Bir daha karakola giderek ifade verdim ve şahsın Ankara’da olduğunu söyledim. Polis ekipleri bizleri arayacaklarını söylediler ama henüz arayan olmadı. Bir daha da şahsa ulaşamadık” şeklinde konuştu.

"IMEI adresi kapandığında telefonun çalındığı olduğunu anladım"
Telefonun piyasa fiyatının 16 bin lira olduğunu ve kurumsal bir şirketten telefonu akşam vakti çalarak kendisine sattığını anlatan Elçi, “Şirkettekiler ilk etapta durumu fark edemedikleri için telefonun çalındığını sabah fark ediyorlar. Bende telefonu akşam satın almıştım, o yüzden IMEI adresini sorgulattığımda bir şey çıkmadı. Fakat sabah IMEI adresi kapandığında telefonun çalındığı olduğunu anladım” şeklinde konuştu.

“Kesinlikle faturasız malzeme almayın” diyerek vatandaşlara seslenen Elçi, şöyle devam etti:
“Ben mağdur oldum, arkadaşlarıma dikkat etmelerini tavsiye ederim. Çok fazla insan var, dolandırıcılık yapıyor. Kesinlikle faturasız malzeme almayın, biz böyle bir sıkıntı yaşadık. Satın alacağınız malzemeyi muhakkak nereden satın aldığını sorun, hatta iletişime geçebiliyorsanız satın aldığı kişiyle iletişime geçin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gündüz inşatta, akşam spor salonunda ter döküyor İnşaat ustası Afganistanlı sporcu, Türkiye adına altın kemer için mücadele edecek
YEREL HABERLER Gündüz inşatta, akşam spor salonunda ter ...
Suç makinesi hırsızı karda bıraktığı ayak izleri ele verdi Babasının oto tamirhanesine bırakılan araçla hırsızlık yapan şahıs JASAT’tan kaçamadı
YEREL HABERLER Suç makinesi hırsızı karda bıraktığı ayak izleri ele ...
2 milyonluk yatırımla öğrenciler hem öğrenecek hem de üretecek
YEREL HABERLER 2 milyonluk yatırımla öğrenciler hem öğrenecek hem de ...
Sinop’ta Su Ürünleri Çalıştayı ve Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sinop’ta Su Ürünleri Çalıştayı ve Yönlendirme ...
150 milyon liralık yatırımın proje ihalesi tamamlandı
YEREL HABERLER 150 milyon liralık yatırımın proje ihalesi tamamlandı
Kastamonu'da eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Kastamonu'da eğitime 1 gün ara verildi
Kastamonu’da buzlanma kazaları beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Kastamonu’da buzlanma kazaları beraberinde getirdi
Kastamonu il merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Kastamonu il merkezindeki ilk ve orta dereceli ...
Kastamonu’da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kastamonu’da eğitime kar engeli
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
YEREL HABERLER 20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun ...
Doğa turizminin gözdesi Kastamonu gastronomi de iddialı
YEREL HABERLER Doğa turizminin gözdesi Kastamonu gastronomi de ...
ÇAKÜ’den uluslararası öğrenci atağı
YEREL HABERLER ÇAKÜ’den uluslararası öğrenci atağı
TÜRSAB üyelerinden Kastamonu mutfağına tam not TÜRSAB üyeleri, Kastamonu’nun yöresel mutfağını inceledi
YEREL HABERLER TÜRSAB üyelerinden Kastamonu mutfağına tam not TÜRSAB ...
Kastamonu Belediyesi’nden kadınlara yönelik özel program Başkan Vidinlioğlu: “Nice güzel etkinliklerde bir arada olacağız”
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi’nden kadınlara yönelik özel ...
Tosya'da korkutan yangın
YEREL HABERLER Tosya'da korkutan yangın
Ölmek üzereyken bulunan vaşak tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Ölmek üzereyken bulunan vaşak tedavi altına alındı
Kastamonu’da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Kastamonu’da kar yağışı etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.