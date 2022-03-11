Kastamonu'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı; araçlar kayboldu

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Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Küre ilçesinde yoğun yağışla kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, sürücüler, beyaz örtü altında kalan araçlarını bulmakta zorlandı.

Küre'de dün akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, eğitime 1 gün ara verildi. Beyaza bürünen ilçede araçlar da kar altında kayboldu. Sabah dışarı çıkanlar, kar altında kalan araçlarını zor bulurken, üzerlerini temizledi. Belediye ekiplerinin temizlik çalışması başlatığı ilçede kar yağışı sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2022-03-11 10:45:24



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