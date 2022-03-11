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Zonguldak Vali Yardımcısı Uçar'ın annesi Kastamonu'da toprağa verildi

İHA

Zonguldak Vali Yardımcısı Uçar'ın annesi Kastamonu'da toprağa verildi

Zonguldak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar’ın hayatını kaybeden annesi Melek Uçar, Kastamonu’nun Cide ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar’ın annesi Meles Uçar hayatını kaybetti. Melek Uçar’ın cenazesi, memleketi Kastamonu’nun Cide ilçesine götürüldü. Cide’de ilçe merkezine bağlı Kara Mustafa Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Melek Uçar'ın cenazesi, şehir mezarlığında bulunan aile kabristanlığında defin edildi.
Uçar’ın cenaze namazına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar ile Zonguldak Valiliğinde çalışan kurum amirleri katıldı.

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