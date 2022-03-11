Belediyeden İstiklal Marşı’nın 101’inci yılına özel etkinlik

Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılı dolayısıyla şehirde bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Türk Milleti’nin bayrağına ve istiklaline olan bağlılığının eseri olan İstiklal Marşının kabulünün 101’inci yılını kutlamak ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anmak için Kastamonu Belediyesi, şehir merkezinde bir alışveriş merkezinde fotoğraf köşesi kurulacağını duyurdu. Etkinliğe katılanlar, hazırlanan köşede İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılı kutlamasını ölümsüzleştirecek.

Kastamonu Belediyesi aynı gün yapacağı bir diğer etkinlikte ise taş baskı sanatını tanıtacak. Kastamonu Belediyesi, saat 12.00’de “Geleneğimizi, geleceğimizle buluşturuyoruz” sloganıyla coğrafi işaretli tarihi taş baskı sanatını çocuklar ve gençlerle buluşturacak. Çocuklar ve gençlerle taş baskı sanatı uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Bu etkinlik saat 17.00’a kadar sürecek.

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