Belediye Çocuk Bakımevi’nde İstiklal Marşı coşkusu

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi’nde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101’inci yılı öğrenciler tarafından canlandırılarak anlatıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101’inci yılında Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi’nde, öğrenciler için bir dizi etkinlik düzenlendi. İstiklal Marşı’nın kabulünü coşkuyla kutlayan Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencileri, düzenlenen etkinlikte temsili olarak Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı’nı yazılma anlarını canlandırdı. Çocuklar son olarak İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin 101. yılında büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitler saygı, rahmet ve minnetle yad edildi.

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