Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı, yaşlı çift pencereden atlayıp kurtuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangın sonrası küle döndü. Ev sahibi yaşlı çift, camdan atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Kuzyaka Mahallesi'nde Safiye (78) ve Ali Dağlıoğlu (82) çiftinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Yangın sırasında içeride bulunan Safiye ve Ali Dağlıoğlu, pencereden bahçeye atlayıp evi terk etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından evin kullanılamaz hale geldiği anlaşıldı. Yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya Bünyamin KARACAN

2022-03-11 21:32:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.