Kastamonu’da karın yollarını kapattığı 391 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu’da önceki gün etkili olan kar yağışı sebebiyle 391 köye 2 gündür ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu’da önceki gün başlayan ve dün de devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bu sebeple yolu kapanan 391 köye 2 gündür ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, merkez ilçeye bağlı 34, Abana ilçesinde 9, Ağlı ilçesinde 10, Araç ilçesinde 14, Azdavay ilçesine 31, Bozkurt ilçesinde 25, Cide ilçesinde 40, Çatalzeytin ilçesinde 29, Devrekani ilçesinde 24, Doğanyurt ilçesinde 19, İhsangazi ilçesinde 9, İnebolu ilçesinde 64, Küre ilçesinde 27, Pınarbaşı ilçesinde 17, Seydiler ilçesinde 4, Şenpazar ilçesinde 19, Taşköprü ilçesinde 16 olmak üzere toplam 391 köye ulaşımın sağlanması için karla mücadele çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde dün, 57 köy yolu ulaşıma açıldı.

4 bin 180 kilometrelik yolun kapalı olduğu Kastamonu’da, bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştığı belirtildi.

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