Kayak pisti açılmadı, telesiyej önünde kuyruk oluştu Kayak yapmak için geldikleri merkezde pist açılmayınca tepki gösterdiler

Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde, iş makinesinin arızalanması sebebiyle pist açılmayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Saat 11.00’de pistler açılırken, vatandaşlar telesiyej önünde kuyruk oluşturdu.

Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, ilkbaharda karın tadını çıkartmak isteyen ve hafta sonunu fırsat bulan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kastamonu ve çevre illerden Ilgaz Dağı’ndaki Yurduntepe Kayak Merkezine gelen kayak tutkunları, iş makinesinin bozulması sebebiyle kayak pistinin açılamaması sebebiyle telesiyej önünde kuyruk oluşturdu. Kayak yapmak için sabahın erken saatlerinde çevre illerden kayak merkezine gelen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Kar ezme makinesindeki arızanın giderilmesinin ardından, pistler 3 saat sonra açıldı.



“2 saattir bekliyoruz”

Samsun’dan kayak yapmak için Ilgaz Dağı’na geldiğini söyleyen Abdurrahman Gürer isimli vatandaş, “Zamanında açılmadı pistler. Kar ezme makinesi arıza yapmış. O yüzden bu kadar beklemek zorunda kaldık. Memnun değiliz. Samsun’dan geliyoruz, saat 9.00’da geldik. 2 saattir bekliyoruz. Telesiyejde sorun olmadığı söylendi. Ama temel problem kar ezme makinesi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.