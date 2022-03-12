Kastamonu’da 98 öğrenciye 'doğa eğitimi' verildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından 98 öğrenciye 'doğa eğitimi' verildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'doğa eğitimleri' hız kesmeden devam ediyor. Doğa eğitimleri kapsamında Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Atatürk Ortaokulunda eğitim gerçekleştirildi. 5., 6. ve 7’inci sınıf öğrencilerin katıldığı eğitimde toplamda 98 öğrenciye doğanın önemi anlatıldı.

Öğrencilerin dikkat ve ilgi ile dinlediği, bol bol sorular sorduğu eğitimlerde, biyolojik çeşitlilik ve biyolojik kaçakçılığın önemi, Kastamonu'nun endemik ve hassas türleri, korunan alanlar, tabiat turizmi ve yaban hayatına ait bilgiler, yaban hayatının gözlenmesini sağlayan fotokapanlar hakkında bilgiler aktarılırken, yaban hayatı fotokapan görüntüleri öğrencilerden büyük ilgi gördü.

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