Kastamonu’nun 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu’nun 5 ilçesinde kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.



Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 14 Mart Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Küre ve İnebolu ilçelerinde tüm okullar tatil edildiği ifade edilirken Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

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