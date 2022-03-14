Kastamonu’da iki katlı evde korkutan yangın

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Kastamonu’nun Araç ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde henüz bilinmeyen sebeple iki katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine çıkan yangına Araç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangın büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle evde büyük oranda maddi hasar oluştu.

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