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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avcı eğitim kursları devam ediyor

İHA

Avcı eğitim kursları devam ediyor

Kastamonu’da Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen avcı eğitim kursları devam ediyor.
Kastamonu’da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile Hanönü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğince Hanönü Halk Eğitim Merkezi hizmet binasında avcı eğitim kursu gerçekleştirildi. 24 adayın katıldığı avcı eğitim kursunda, 4915 sayılı Kara Avcılığı Mevzuatı kapsamı gereğince Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları ve uygulama koşulları, ilkyardım bilgileri müfredatı şube müdürlüğü teknik personelleri ve sağlık ekiplerince kursiyerlere anlatıldı. 32 saatlik eğitimin ardından yapılan sınav neticesinde başarılı olacak kursiyerler, "Avcı Eğitim Kurs Belgesi" almaya hak kazanacak.

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