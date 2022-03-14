UMKE ekipleri karla kaplı köydeki çocuk hasta için seferber oldu

Kastamonu’da kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Salıcıoğlu köyünde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri seferber oldu.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kar yağışı zaman zaman etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle bölgede kar kalınlığı 1 metreyi aştı. UMKE ekipleri, kardan dolayı yolları kapanan vatandaşlara yardım götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda rahatsızlanan çocuğun ailesinin yardım talebinde bulunmasının ardından İnebolu’nun Salıcıoğlu köyüne Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE yönlendirildi. Doktor ve sağlık ekibi, paletli kar ambulansı ile yola çıkarak, karlı yolları aştı ve çocuğun yaşadığı eve ulaştı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan çocuk hasta, paletli ambulansa alındı ve ana yol üzerinde bekleyen ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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