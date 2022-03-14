Başkan Altıkulaç, Bakan Kurum’u ziyaret etti

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçesi hakkında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Bakan Kurum’a bilgiler veren Başkan Altıkulaç, aynı zamanda yeni yatırımlar içinde destek istedi.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Altıkulaç, “Milletvekilimiz, İl Genel Meclisi Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımızla birlikte Sayın Bakanımız Murat Kurum’u ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Her daim bizleri yalnız bırakmadıkları için de teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.