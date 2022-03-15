Kastamonu’nun bir ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Küre Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Küre Yatılı Bölge Ortaokulu hariç tüm okullarda 15 Mart Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de bir gün idari izinli sayılacak.

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