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Kurdukları salonda kimsesiz çocuklara sporla umut oluyorlar 7 devlet, 7 millet aynı spor salonunda Bir yandan müsabakalara hazırlanıyorlar, diğer yandan sporcu yetiştiriyorlar

İHA

Kurdukları salonda kimsesiz çocuklara sporla umut oluyorlar 7 devlet, 7 millet aynı spor salonunda Bir yandan müsabakalara hazırlanıyorlar, diğer yandan sporcu yetiştiriyorlar

Kastamonu’da MMA sporcusu 3 arkadaşın müsabakalara hazırlanmak için açtıkları spor salonu, mahalledeki kimsesiz çocuklar için de umut oldu. Kimsesiz ve maddi imkanları yetersiz olan 6 ila 16 yaş grubundaki değişen 20 çocuk, salonda hem spor eğitimi alıyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak duruyor.
Profesyonel 'Mixed Martial Arts' (MMA) sporcusu Beytullah Keskin, Afganistan uyruklu Celal Sorhabi ve Antrenör Muhammed Emin Yusuf kendi imkanları ile spor salonu açtı. Salonda müsabakalara hazırlanan Keskin, Sorhabi ve Yusuf, mahallenin gençlerine ve çocuklarına da umut oldu. Türk, Afgan, Irak, Suriye, İran, Dağıstan ve Özbekistan uyruklu olan ve yaşları 6 ila 16 arasında değişen 20 çocuk, sporcuların açtığı spor salonunda eğitim alıyor. Maddi durumu yeterli olmayan ve kimsesiz çocuklara, spor salonunda boks, kick boks, güreş, cimnastik, Mixed Martial Arts alanlarında ücretsiz olarak eğitim veriliyor. Çocuklar, aldıkları bu eğitimlerle hem spor yapıyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak kalıyor. Çocuklardan bazıları ise aldıkları eğitimle katıldıkları müsabakalardan Türkiye birinciliği ve ikinciliği ile döndü.

Beytullah Keskin: “Yabancı uyruklu yetim çocuklara ücretsiz eğitim veriyoruz”
Müsabakalara hazırlanırken çocuklara da destek sağlamak amacıyla ücretsiz eğitim verdiklerini söyleyen MMA sporcusu Beytullah Keskin, “MMA maçına hazırlanan 23 sporcu olarak burayı kurduk, bunun yanında küçük çocuklara eğitim vermeyi düşündük. Burada çoğu yetim çocuklarımıza ücretsiz eğitim veriyoruz. Salonun masraflarını bizler karşılıyoruz. Öte yandan, din, dil, ırk fark etmeksizin Afgan, Suriye, Irak, İran, Özbekistan ve Azerbaycan gibi uyruklardan çocuklara eğitim veriyoruz. Bizim için din, dil ve ırk fark etmiyor, bizim için insan olsun yeter. Bu şekilde tecrübelerimizi onlara aktarmaya çalışıyoruz. Salonumuz çok milletli. Eğitimleri ücretli vermediğimiz için kapıdan geleni geri çevirmiyoruz. Buraya gelen çocukları hem ahlak olarak eğitmeye çalışıyoruz hem de spor olarak eğitim vermeye çalışıyoruz. MMA sporu çok branşlı olduğu için boks, kick boks, güreş, cimnastik gibi eğitimler veriyoruz. Diğer arkadaşımız da ninjutsu, akrobatik eğitimleri veriyor” dedi.

M.Emin Yusuf: "Türkiye’yi temsil edecekler"
Antrenör Muhammed Emin Yusuf ise konuyla alakaı şu cümlelere yer verdi:
“Türkiye’ye geleli 7 sene oldu. MMA sporu genişlesin diye hareket ediyorum. Kastamonu’da birkaç sporcu yetiştirdik. Yardımlar sayesinde spor salonunu açtık. Allah razı olsun. Bize destek verenlere teşekkür ediyoruz. Burada çocuklarımız var. Okul sporlarına katıldılar. Birinci, ikinci ve üçüncü oldular. İnşallah Türkiye’yi temsil edecekler. Çocuklarımız her branştan katılıyorlar. İçlerinde çok yetenekli sporcular var. Bunlara hem hayatı hem de spor öğretiyoruz.”

Velican Keskin: “7 devletten ve milletten arkadaşlarım var”
Salonda ücretsiz eğitim alan 9 yaşındaki Velican Keskin, “4. sınıfa gidiyorum. Yabancı uyruklu arkadaşlarımla birlikte olmak iyi bir duygu. Eskiden burada farklı milletlerden hiç kimse yoktu, daha sonra buraya farklı milletlerden arkadaşlar gelince burası iyi ve daha eğlenceli oldu. Yumruk, tekme ve takla gibi eğitimleri görüyoruz. MMA sporu için kick boks, güreş gibi eğitimler görüyoruz. Hedefim burada eğitilerek, MMA alanında şampiyon olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Murtaza Hüseyini: “Hedefim MMA sporunda Dünya Şampiyonu olmak”
10 yaşındaki Afganistan uyruklu Murtaza Hüseyini De salonun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Ben Afganistan’dan geliyorum. Burada ninjutsu taklası, çember gibi antrenmanlar yapıyoruz. Hedefim MMA dünya şampiyonu olmak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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