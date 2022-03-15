TOBB’dan İnebolu’ya okul müjdesi

İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şakir İşeri, TOBB tarafından ilçeye yeni bir okul kazandırılacağını açıkladı.

İnebolu TSO Başkanı Şakir İşeri tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan "Ulusal Eğitime Katkı Protokolü" kapsamında, ilçeye yeni bir okul kazandırılacağını söyledi. İşeri, yaptığı açıklamada, "2013 yılında ilk göreve geldiğimizde ilçemize bir okul yaptırma sözü vermiştik. Bugün vermiş olduğumuz sözü tutmanın heyecanı içerisindeyiz. Eğitime yatırımı, geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak gören Birlik Başkanımız sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na yapmış oluğum ziyaretler sırasında ilçemiz için oda başkanı olarak söz verdiğimi, ilçe odalarının bulunduğu ilçelere yapılacak olan okul projesinde ilk sırada yer almamız gerektiğini ifade ettim. Türkiye’nin ilk odalarından olan İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası’na yakışır bir şekilde 141. Yılımızda 154 ilçeye 154 okul projesinde bizler de ilk sıralarda yerimizi aldık" ifadelerine yer verdi.

Okul öncesi eğitimin önemi açısından anaokulu olarak yola çıkan TOBB ile görüşmelerimiz neticesinde, ilçemizde Anaokulu sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirterek İmam Hatip Ortaokulu binasının yıkılarak yeniden yapılması girişimlerimiz olumlu sonuç verdi" diyen İşeri şu açıklamalara yer verdi:

"Proje aşamasına geçilmiş olup, en kısa zamanda okulumuzun yapımına başlanacaktır. Desteklerini esirgemeyen başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Yönetimine, İnebolu İlçe Kaymakamı Sayın Ahmet Vezir Baycar’a, İnebolu Belediye Başkanı Sayın M. Huner Özay’a, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Cengiz Bahçacıoğlu’na, İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Telat Aktaş’a desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Okulumuz ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.