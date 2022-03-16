Kastamonu'da Yeşilçam müzikleri seslendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da Yeşilçam müzikleri seslendirildi

İHA

Kastamonu'da Yeşilçam müzikleri seslendirildi

Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği korosunun ilk konseri kulakların pasını sildi. Yüzlerce Kastamonulunun katıldığı konserde Yeşilcam müziklerini seslendiren kursiyerler, gösterdikleri performansla takdir topladı.
Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği korosu ilk konserini verdi. Bir süredir Türk Sanat Müziği eğitimi alan kursiyerlerin seslendirdiği Yeşilcam müzikleri dinleyenleri adeta mest etti.
Koro Şefi Canan Gökmen Pirci’nin öncülüğünde konsere hazırlanan kursiyerler, birbirinden güzel 15 parçayı seslendirdi. Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda verilen konsere vatandaşların ilgisi bir hayli fazla oldu. Kursiyerlerin seslendirdiği şarkılara konsere katılan vatandaşlarda zaman zaman eşlik etti.

“En kısa sürede tekrarı olacak”
'Yeşilçam' temalı kursiyerlerin seslendirdiği konser, büyük ilgi gördü. Konser sonunda Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Koro Şefi Canan Gökmen Pirci’na çiçek taktim ederken koroya da karanfil dağıttı.
Konserin büyük ilgi görmesinden ötürü en kısa sürede tekrar benzer bir konserin düzenleneceğinin sözünü veren Başkan Vidinlioğlu, “Gerçekten muhteşemdi. Maşallahı var kalabalığın, inşallah en kısa sürede bir daha yapalım bu konserden. Ben bu kadar kısa sürede gerçekten bu kadar muhteşem bir performansa ulaştığınız için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi tebrik ediyorum. Koroda birkaç tane daha önceden dinlediğim parça vardı ama o kadar uyumluydu ki; en küçük bir takılma olmadan, kulaklarımızın pasını sildiniz. Şehrimiz herhalde ikinci bir koroya da kavuşmuş oldu. En kısa sürede bu tarz konserlerin tekrarlanacağının sözünü vereyim” ifadelerini kullandı.
Konserde şu eserler seslendirildi; “Senden Başka, Ömrümce Hep Adım Adım, Bu Kadar Yürekten, Ben Kalender Meşrebim, Bırakma Ellerimi, Seven Ne Yapmaz, Sevemedim Kara Gözlüm, Oyun Bitti, Aşkınla Yana Yana, Dargın Ayrılmayalım, Ben Seni Unutmak İçin, Mavi Boncuk, Rüyalar Gerçek Olsa, Nasıl Geçti Habersiz, Dünya Handır Han İçinde, Aşkım Bahardı, Sevil Neşelen, Bu Ne Dünya Kardeşim”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TOBB’dan İnebolu’ya okul müjdesi
YEREL HABERLER TOBB’dan İnebolu’ya okul müjdesi
‘Yılın hemşiresi’ Büşra Torun, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı
YEREL HABERLER ‘Yılın hemşiresi’ Büşra Torun, ödülünü Cumhurbaşkanı ...
KUZKA’dan ‘yatırım promosyon’ atağı
YEREL HABERLER KUZKA’dan ‘yatırım promosyon’ atağı
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır ...
Tosya’da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı
YEREL HABERLER Tosya’da telefon direklerinden 400 metre kablo ...
İnternetten sipariş ettiği kimyasal madde ile sahte alkol üretenlere operasyon
YEREL HABERLER İnternetten sipariş ettiği kimyasal madde ile sahte ...
Selden zarar gören çiftçilere tarımsal ürün desteği
YEREL HABERLER Selden zarar gören çiftçilere tarımsal ürün desteği
Kastamonu’da 6 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kastamonu’da 6 katlı apartmanda çıkan yangın ...
'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheli ...
Erken doğan buzağıya evlerinde bebek gibi bakıyorlar
YEREL HABERLER Erken doğan buzağıya evlerinde bebek gibi bakıyorlar
Kastamonu’da korkutan baca yangını
YEREL HABERLER Kastamonu’da korkutan baca yangını
Kurdukları salonda kimsesiz çocuklara sporla umut oluyorlar 7 devlet, 7 millet aynı spor salonunda Bir yandan müsabakalara hazırlanıyorlar, diğer yandan sporcu yetiştiriyorlar
YEREL HABERLER Kurdukları salonda kimsesiz çocuklara sporla umut ...
Kastamonu’nun bir ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kastamonu’nun bir ilçesinde eğitime kar engeli
İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Çelebi: "Mutluyuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum"
YEREL HABERLER İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Çelebi: ...
İnebolu'da İlk tıp şehidi Dr. İsmail Hakkı Ayaroğlu anıldı
YEREL HABERLER İnebolu'da İlk tıp şehidi Dr. İsmail Hakkı Ayaroğlu ...
14 Mart Tıp Bayramı Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi Sağlıkçılar Masa Tenisi Turnuvasında stres attı
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp Bayramı Masa Tenisi Turnuvası ...
Başkan Altıkulaç, Bakan Kurum’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Altıkulaç, Bakan Kurum’u ziyaret etti
UMKE ekipleri karla kaplı köydeki çocuk hasta için seferber oldu
YEREL HABERLER UMKE ekipleri karla kaplı köydeki çocuk hasta için ...
Elektriksiz kalınca jeneratörünün çalındığını fark etti Girdiği evdeki jeneratörü çalan şahıs jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Elektriksiz kalınca jeneratörünün çalındığını fark ...
Avcı eğitim kursları devam ediyor
YEREL HABERLER Avcı eğitim kursları devam ediyor
Kastamonu’da 140 köye ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da 140 köye ulaşım sağlanamıyor
Türkiye’nin ve dünyanın ahşap oyuncakları bu okulda üretilecek Ahşap atıl sıralar meslek lisesinde çocuklar için oyuncağa dönüştürülüyor Bu proje sayesinde Türkiye’nin tüm anaokulları ahşap oyuncaklarla donatılacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin ve dünyanın ahşap oyuncakları bu okulda ...
Kastamonu’da iki katlı evde korkutan yangın
YEREL HABERLER Kastamonu’da iki katlı evde korkutan yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.