Türkiye’de yaşayan Ukraynalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ukrayna’ya destek olduğu için çok teşekkür ederiz” Endişe içerisinde Ukrayna'daki akrabalarından gelecek iyi haberleri bekliyorlar

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Ukraynalı aile, endişe içerisinde ülkelerindeki yakınlarından gelecek iyi haberleri bekliyor. Ukrayna’da insanların öldürdüğünü söyleyen 15 yaşındaki Elizabeth Shishkina, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ukrayna’ya destek olduğu için çok teşekkür ederiz” dedi.



Ukrayna’da 8 yıldır devam eden çatışmalar sebebiyle annesi Anastasia ile birlikte Türkiye’ye gelen 15 Elizabeth Shishkina, 2 yıldır Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşıyor. Türkiye’de yeni bir hayat kuran aile, Ukrayna’da yaşayan yakınlarından gelecek iyi haberleri bekliyor. Yakınlarından haber almaktan güçlük çektiklerini söyleyen Elizabeth Shishkina, bir an önce çatışmaların sona ermesini istediklerini söyledi. Ülkesinde çocukların ve kadınların ölmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Shishkina, Türkiye’nin Ukrayna halkına sürekli olarak yardım gönderdiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.



“Akrabalarımızdan her zaman haber alamıyorum”

Ukranyna’nın Zaporijya şehrinden doğduğunu söyleyen Elizabeth Shishkina, yurtdışına çıkamayan akrabaları için endişe duyduklarını ifade ederek, “Ukrayna’da bir savaş çıktı, çok üzüldüm. Memleketim gidiyor diyebilirim. Ülkem için Rusya tarafından tehdit geliyor, çatışma var. Hastaneleri, evleri yıkıyorlar. Kadınları ve çocukları öldürüyorlar. Akrabalarımız ve anneannem var. Haber alabiliyoruz ama her zaman alamıyoruz. Buraya gelemiyor. Yolları da bombalıyorlar. Yurtdışına çıkmak çok zor oluyor” dedi.



“Onları durdurmak imkansız gibi bir şey diyebiliriz”

Türk vatandaşı olmak istediğini ve Ukrayna’ya savaş sebebiyle dönmek istemediğini belirten Shishkina, “Çok üzücü bir şey. Seneye oraya gitmeyi planlıyorduk. Eşyalarımız da kalmıştı. Artık büyük ihtimalle gidemeyiz. Rusya duracak halde değil. Onlar kafasına göre ilerliyor. Bazı antlaşmaları yıkarak zorla ülkemize girdiler. Onları durdurmak imkansız gibi bir şey diyebiliriz. Bizim ülkemize sebepsizce saldırdı. Ya toprak almak istiyor ya da Ukrayna halkını yok etmek istiyor. En üzücü tarafı Ukrayna ile Rusya Türkiye ile Azerbaycan gibi kardeş diye bilirim. En üzücü tarafı da bu. Bu savaş 8 yıldır sürüyor diyebilirim. 2014 yılında iki bölgede çatışmalar vardı. 8 yıldır devam ediyor. 24 Şubat’ta da savaş başlattılar. Tanıdıklarımızdan hayatını kaybeden olmadı ama çatışmalar sürüyor. Ben de 3 ay sonra Türk vatandaşı olacağım” diye konuştu.



2 yıldır yaşadıkları Kastamonu’nun Tosya ilçesini çok sevdiklerini ifade eden Shishkina, “Burası çok güzel bir yer. Herkes kötülüyor. Herkes, ‘keşke Ankara’ya, İstanbul’a gitsek’ diyor. Ama bence Tosya çok güzel. Dünyayı gezerim ama Tosya’da yaşarım. Savaş bitse de Türkiye’de yaşamayı seçerim. Ukrayna’nın ekonomisi çok iyi değildi. Türkiye’nin ekonomisi çok iyi diyebilirim. Ukrayna’nın düzelmesi için birkaç yıl gerekecek” şeklinde konuştu.



“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ukrayna’ya destek olduğu için çok teşekkür ederiz”

Türkiye’nin Ukrayna’ya maddi ve manevi olarak destek sağladığını belirten Elizabeth Shishkina, “Türkiye Cumhurbaşkanı Ukrayna’ya maddi ve manevi anlamda destek vermeye çalışıyor. Geçen günlerde Türkiye 8 tane yardım tırı göndermişti. Gerçekten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ukrayna’ya destek olduğu için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

