Kastamonu’da "Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Kursu" düzenlendi

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kastamonu Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle “Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Kursu” düzenlendi.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Merkez Kuzyaka köyünde “Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Kursu” düzenlendi. 11 gün süren kursa yetiştiriciler büyük ilgi gösterdi. Kursun son gününde kursiyerleri Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrılukulu ve KTV Şube Müdürü Uğur Ertop ziyaret etti.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, kursa katılan çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılında verilen ve 2022 yılında verilecek desteklemeler ile ilgili bilgiler verdi. Açılan kursun önemine de değinen Tanrıkulu, “Pandemi sebebi ile bir süredir çiftçimizden uzak kaldık. Bu kurslar ve düzenlenen toplantılar vesilesi ile çiftçilerimiz ile bir araya geliyoruz. Talep edilmesi halinde gerek köylerde gerekse İl Merkezinde farklı kurslarda açacağız. Yeter ki çiftçimiz istesin. İl Müdürlüğümüz olarak çiftçilerimize elimizden gelen desteği veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Bizler sizin istek ve taleplerinizi üst makamlara iletiyor ve sorunlarınızın çözülmesi adına gerekenlerin yapılmasına vesile oluyoruz” dedi.

Tanrıkulu, talep edilmesi halinde diğer köylerde de kurslar açılabileceğini kaydetti.

KuzyakaKaraçomak Havzasında uygulanan "Karabuğday Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi"nin uygulama alanlarının başarıya ulaştığından bahseden KTV Şube Müdürü Uğur Ertop ise, “Kastamonu olarak yakaladığımız başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Kuzyaka bölgesi de bu iş için çok uygun. Ekiliş alanlarımızı arttırarak Karabuğday konusunda ülkemizin önde gelen İlleri arasında yer almak istiyoruz. Vatandaşımızın elindeki ürünü alacak firmalar da olunca bu sene için ekiliş taleplerimiz artarak devam ediyor. Biz de bu talebi karşılamak için elimizden geleni yapıyor ve çiftçimizi yeni projelerle tanıştırmak istiyoruz. Umarım 2022 yılında da ekiliş alanlarımız artar ve Kastamonu'yu Karabuğdayda ülkemizin lokomotifine dönüştürünüz” diye konuştu.

Kursa katılan kursiyerlere bölgede yetiştirilebilecek buğdaygil yem bitkileri ile ilgili bilgiler verildi. Bölgenin iklim yapısına uygun yem bitkileri çeşitlerinin yanı sıra, yem bitkileri ile yapılabilecek silaj karışımları da anlatıldı. Ayrıca tarımda iş sağlığı ve güvenliği konularında da kursiyerlere bilgiler verildi. Yetiştiricilikte toprak analizinin önemi, toprak analizi için nasıl numune alınması gerektiği konuları işlendi. Kursun sonunda yapılan sınavla 23 kursiyer, Kastamonu Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazandı.

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