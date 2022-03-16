Yakmak istediği soba parlayınca hastanelik oldu

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakmak istediği sobanın parlaması neticesinde yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Tosya ilçesi eski Metal Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesinde bulunan tamirhanede stajyer çırak olarak çalışan S.K., iş yerindeki sobayı yakmak istedi. Sobanın içinde bulunan malzemelerin aniden alev alarak parlaması neticesinde S.K.'nin elleri, kolları ve yüzünde yanıklar oluştu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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