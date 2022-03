Kastamonu’da iki şehit ailesine ’Devlet Övünç Madalyası’ verildi

Van ve Hakkari’de şehit olan askerlerin Kastamonu’daki ailelerine Cumhurbaşkanlığı kararı ile Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.



Kastamonu Valiliği tarafından 5 Ocak 2020’de Van’ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi neticesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz ile Hakkari’de 1 Ağustos 2020’de askeri aracın devrilmesi neticesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Furkan Erbil’in ailelerine Cumhurbaşkanlığı kararı ile Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Kastamonu Valiliği İstiklal Yolu Toplantı Salonunda düzenlenen törende Vali Avni Çakır tarafından şehit çocuğuna çeşitli hediyeler verildi. Törende konuşan Vali Çakır, “Kastamonu’da daha önce 2020 yılı içerisinde şehitlik mertebesine uğurladığımız 2 şehidimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından düzenlenen Devlet Övünç Madalyasının şehit ailelerimize takdim edeceğiz. Elbette ki bu kardeşlerimiz vatan ve bayrak için şehadete yürüdükleri zaman zaten aziz milletimizin gönlünde ve İnşallah Cenabı Allah nezdinde şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra zaten sadece Erbil ve Deniz ailesinin değil 85 milyonun evladı oldular. Kendileri açısından müthiş bir fedakarlığa vatan için şehadete ermelerinden sonra o tarihten aileleri hem devlet olarak bizim hem de hepimize emanetimiz oldu. İnşallah bugün en azından bugün belge anlamında bu süreci idari anlamda belge ile tamamlayacağız. Bundan sonraki süreçte olduğu gibi her zaman için ailelerimiz, gazilerimiz baş tacımız, biz de onların kardeşleri, çocukları ve ağabeyleriyiz. Her zaman farklı bir konuda sıkıntıları ve talepleri olduğu zaman başta şahsım olmak üzere tüm arkadaşlarımla yanlarındayız. Kolay değil, çok acılı bir süreç yaşandı, bizler bu şehitlerimizin cenaze namazlarına katıldığımız zaman tarifsiz acı hissetmiştik ama biz de onun kan bağı olan anne, babası, kardeşleri ve akrabalarının acısını Allah kimseye yaşatmasın. Aradan geçen süreçte Cenabı Allah bir şekilde güç ve kuvvet verdi. Bu süreci değerli ailelerimizle yaşadık, şimdi bunun gururunu yaşama zamanı. Şehitlerimizin şehadetlerinin ilk gününde moral ve motivasyon olarak söylemiştim ama bu kelimeler yetersiz kalabiliyor. Keşke olmasaydı, hiçbir makam mevki şehadetin yerini tutmaz ama bunun bu süreçte gurunu yaşamak nasip oldu” dedi.



“Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkacağız”

Şehadet makamının makam mevki ile ölçülemeyeceğini belirten Vali Çakır, şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını belirterek, “Bu olay üzücü olmakla beraber, bu unvan yiğitlerin ailelerine bırakacak en büyük miras. Bu unvan, para pul, makam mevki ile alakası yok, bu haklı bir gurur. İnşallah bizler de şehitlerimizin aziz hatırasına hep beraber sahip çıkacağız. Ailelerimizi en ufak bir şekilde dara koymadan büyük bir aile olmanın sorumluluğu ve bilinciyle inşallah hayatımızı bundan önceki şanlı ve şerefli bir şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Çakır tarafından şehit ailelerine Cumhurbaşkanlığı kararı ile Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

