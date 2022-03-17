Evden çalınan ziynet eşyaları ekipleri harekete geçirdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir evden ziynet eşyaları çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evde ziynet eşyaları çalındı. Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Evde incelemelerde bulunan ekipler, çalınan ziynet eşyalarını çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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