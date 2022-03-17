Doğum gününde kaybolan kimliğini pasta keserek teslim ettiler

Kastamonu’da zabıta ekipleri, 1 yaşındaki Kumsal'ın doğum gününde kaybolan kimlik kartını pasta keserek teslim etti.

Kastamonu'da devriye atan Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yolda Kumsal isimli bir bebeğe ait olduğu belirlenen kimlik kartı buldu. Kaybolan kimlik kartındaki bilgilerden Kumsal'ın 1. yaşına gireceği ve doğum günü olduğunu gören zabıta ekipleri, pasta alarak küçük Kumsal'ın evine gitti. Zabıta ekipleri, bir yaşına giren Kumsal’ın hem kimliğini teslim etti hem de yaşta pasta keserek doğum gününü kutladı.

İlk doğum günü zabıta ekipleri tarafından kutlanan Kumsal'ın ailesi ise hem şaşkınlık hem de büyük mutluluk yaşadı.

Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kumsal’ın ilk doğum gününde biz de vardık. Yolda bulduğumuz kimlik bugün 1 yaşına giren güzel yavrumuz Kumsal’a aitti. Gördük ki bugün doğum günü. Öyle elimiz boş gitmek de olmazdı. Kumsal’ın ilk doğum gününü kutlamaktan, mutluluğuna ortak olmaktan ötürü bizler çok daha mutluyuz. Ömrün uzun, bahtın açık olsun sevgili Kumsal.”

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