Kastamonu’nun 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu’nun Bozkurt ve Küre ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi

Kastamonu’da etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle Bozkurt ve Abana ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizin yüksek kesimlerinde yağan ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar ve iş güvenliği nedeniyle ilçemiz okullarının (YİBO hariç) 18.03.2022 günü yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin 18.03.2022 tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bozkurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise hava muhalefeti sebebi ile yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

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