Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor: 3 ilçede okullar tatil edildi

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Kastamonu’da gece saatleri itibari ile etkili olmaya başlayan kar yağışı, sahil bölgesindeki ilçelerin yüksek kesiminde devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sahil bölgesindeki Küre, Cide, İnebolu, Bozkurt, Abana ilçelerinin yüksek kesimlerinde devam ediyor. Kar yağışının ulaşımda aksamalara sebep olmaması için Karayolları, Kastamonu İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı sebebiyle Cide, Küre ve Bozkurt ilçelerinde ise eğitime 1 gün ara verildi.

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