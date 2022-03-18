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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını anlattı

İHA

Jandarma ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını anlattı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 ilçede 983 öğrencilere trafik kuralları uygulamalı bir şekilde anlatıldı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ kapsamında çocuklara trafik eğitimi veriliyor. Bu kapsamda Kastamonu’da il merkezi başta olmak üzere Araç, Daday, Devrekani, İhsangazi, Taşköprü, Tosya ve Hanönü ilçe merkezlerinde ve köylerinde bulunan ilk ve orta dereceli 16 okulda, trafik ekiplerince 983 öğrenciye trafik kuralları uygulamalı bir şekilde anlatıldı.
Trafik ekipleri, eğitimler sırasında öğrencilere karşıdan karşıya geçme kuralları, kaldırımlarda yürüme kuralları, emniyet kemerinin önemi ve kullanımı, servis araçlarına güvenli binme ve inme, yolcuların uyması gereken kurallar konularında trafik eğitimi verdi. Proje kapsamında eğitim verilen öğrencilere trafik dedektifleri kartları dağıtılarak, okullarda trafik eğitimlerine önümüzdeki günlerde de devam edileceği belirtildi.

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